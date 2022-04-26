İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Işıkkent Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sata 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TOMA İLE MÜDAHALE



İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor.

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