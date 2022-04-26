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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

#Yangın#İzmir#Fabrika

İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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Işıkkent Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında sata 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın

TOMA İLE MÜDAHALE 

İzmir'in Bornova ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA ile de su sıkılarak alevler söndürülmeye çalışılıyor. 

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İzmirde geri dönüşüm fabrikasında yangın

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#Yangın#İzmir#Fabrika

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