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İzmir'de gece kulübünde hareketli anlar

#İzmir#Gece Kulübü#Polis
İzmirde gece kulübünde hareketli anlar

İZMİR'de gece kulübünde çalışan A.K. (24) adlı kadını dışarı çıkarmak isteyen kişilerle çalışanlar arasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı, 7 kişinin gözaltına alınıp 3'ünün tutuklandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa Yaşa ise, 'A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal Tanhan, ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti.' dedi.

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Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'ndeki gece kulübünde, 12 Ekim'de saat 00.15 sıralarında, iki arkadaşıyla eğlenen Bilal Tanhan (28), iddiaya göre, mekanda çalışan A.K. isimli kadını dışarı çıkarmak istedi. Kulübün müdürü Mustafa Yaşa (48) ve A.K., bu talebe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal Tanhan, yanındaki arkadaşından aldığı ileri sürülen tabancayla gece kulübünde rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mustafa Yaşa yaralanırken, bu sırada üst katta duran ve silah seslerini duyan işletme sahibi Seyfettin Akgün'ün (44) aşağı inmesiyle çatışma çıktı.

Bilal Tanhan, mekanın dışına kaçarken, burada da çatışma devam etti. Çatışmada 3 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmirde gece kulübünde hareketli anlar



Aralarında Bilal Tanhan, Seyfettin Akgün ve Mustafa Yaşa'nın da bulunduğu 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin ardından polis, olayla ilgili, Tanhan, Akgün ve Yaşa'nın da dahil olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

İFADELERİNE BAŞVURULDU

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Gözaltına alınan şüphelilerden Bilal Tanhan, polis ve savcılıktaki ifadelerinde, susma hakkını kullandı. İşletmenin sahibi Seyfettin Akgün ise ifadesinde ilk önce Bilal Tanhan'ın ateş ettiğini belirtip, "Mekanımda müdür olarak çalışan Mustafa Yaşa'nın vurulmuş olduğunu gördüm. Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştım ama 4-5 el ateş etti. Ben de kendimi korumak amacıyla rastgele ateş ederek karşılık verdim" deyip, serbest bırakılmasını istedi.

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Olayda yaralanan ve gözaltına alınan Mustafa Yaşa da "A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal Tanhan, ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti. Olay dışarı taşınca kasadan tabancamı aldım ve havaya ateş açtım. Sonrasında da bize ateş ettiler. A.K.'yi zorla götürmelerini engellemek istedim ve ayağımdan vuruldum" dedi.

Olayın ortasında kaldığını belirten A.K. ise "Bilal Tanhan ve iki arkadaşı, çok alkollüydü. Bilal Tanhan, onunla gideceğimi söyledi. 'Bu mümkün değil' diye, karşılık verdim. Ayağa kalkıp beni çekiştirmeye başladı. Yanındaki arkadaşlarından birinden silah istedi. Bu sırada patronlarımız beni içeriye aldı. Sonra silah seslerini duydum ve herkes kaçışmaya başladı" ifadesini kullandı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün ile olaya karışan çalışanlardan Yaşar Ş. adliyeye sevk edildi. Adliyede Mustafa Yaşa, Bilal Tanhan ve Seyfettin Akgün tutuklandı, Yaşar Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI ANBEAN KAMERALARDA

Yaşanan silahlı çatışmanın, gece kulübünün güvenlik kameralarınca anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Yaşa ile kapının önünde bir süre konuşan Bilal Tanhan'ın içeri girip rastgele ateş etmesi ve sonradan aşağı inen gece kulübü sahibi Seyfettin Akgün'ün de yere ateş ettiği anlar yer aldı. Olayların dışarı taştığı bölümdeki görüntülerde ise şüphelilerin havaya ateş ettikleri, mermisi biten Bilal Tanhan'ın, Mustafa Yaşa'ya tabancasını fırlattığı belirlendi. Tutuklanan şüpheliler Mustafa Yaşa ve Seyfettin Akgün'ün avukatı Efe Alper, müvekkillerinin, mekanlarını ve kendi vücut bütünlüklerini korumak adına ateş ettiğini, bunun 'meşru müdafaa' sınırlarında kaldığını belirtti.

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#İzmir#Gece Kulübü#Polis

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