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İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı; o anlar kamerada

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#İzmir#Bornova#Gaz Sızıntı
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı; o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 04:55

İzmir'in Bornova ilçesinde, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı. Olay ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Olay, 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı, 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi.

İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama: 4 yaralı; o anlar kamerada

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#İzmir#Bornova#Gaz Sızıntı

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