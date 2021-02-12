İzmir'de fırtına yüzünden aydınlatma direği devrildi! 5 araçta hasar var

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir aydınlatma direği, park halindeki araçların üzerine devrildi.



Alınan bilgiye göre fırtına, 15 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Park halindeki 5 otomobilde hasar oluştu.

Gediz A.Ş ekipleri olay yerine gelerek, aydınlatma direğindeki elektriği kesti. Zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEMEYEDİLER

Vatandaşlar, otomobillerin üzerindeki ağacı cep telefonuyla görüntüledi. Hasan Çalışkan, “Bu çok vahim bir olay. Şaşkınlık içerisindeyim. Araçlar hasar görmüş ama Allah’tan herhangi bir can kaybı olmamış. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla direğin dibi çürümüş. Rüzgarın da etkisiyle yıkılmış. Can kaybının olmaması teselli oldu. Son günlerde İzmir’in üzerinde kara bulutlar var. İnşallah bundan sonra bu tarz şeyler yaşamayız" dedi.

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Can Soydan ise, “Buradan geçerken tesadüfen manzarayı gördüm ve şoke oldum. Allah’tan hem arabalarda hem de o sırada caddede yürüyen kimse yokmuş. İzmir’in üzerinde bir şanssızlık var. Umarım bu son olur" ifadelerini kullandı.