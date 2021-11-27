İzmir'de fırtına! Tekneler alabora oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi Portekiz oldu Maçın tarihi ve finalde...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...#Milli Takım
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kur açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması#Fuat Oktay
Tablo güncellendi Bakan Kocadan tedbir ve mücadele mesajıTablo güncellendi! Bakan Koca'dan tedbir ve mücadele mesajı#Koronavirüs
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TIR kazası TEMi felç etti: 5 kilometre kuyruk olduTIR kazası TEM'i felç etti: 5 kilometre kuyruk oldu#TIR
Sokak ortasında kan donduran vahşet Defalarca bıçakladıSokak ortasında kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı#Bıçaklı Saldırı
Cristiano Ronaldonun Türkiye gerçeği Volkan Demirelin o sözleri akıllara geldiCristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi#Cristiano Ronaldo
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Kaya Olgar hayatını kaybettiKaya Olgar hayatını kaybetti#Kaya Olgar
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de fırtına! Tekneler alabora oldu

#İzmir#Fırtına#Tekne
İzmirde fırtına Tekneler alabora oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Haberin Devamı

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Fırtına#Tekne

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk