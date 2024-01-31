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İzmir'de firari hükümlülere yönelik operasyon: Saklandığı kümeste yakalandı

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#İzmir#Firari#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 17:52

İzmir'de, biri dolandırıcılık, diğeri ise uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan iki hükümlü, polisin operasyonlarıyla yakalandı. Hükümlülerden Ö.Ö.'nün saklandığı kümeste yakalandığı bildirildi. Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.'nün Konak ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin geldiğini fark edip kümese saklanan Ö.Ö., evi arayan polisler tarafından bulunup yakalandı.

Öte yandan, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. de saklandığı evde yakalandı. Ö.Ö. ve V.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

 

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#İzmir#Firari#Operasyon

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