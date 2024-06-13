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İzmir'de FETÖ'ye operasyonda 6 gözaltı

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#İzmir#Fetö#Terör
İzmirde FETÖye operasyonda 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 10:49

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden altısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmada haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 8 şüpheli tespit edildi, gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#İzmir#Fetö#Terör

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