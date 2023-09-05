İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasının askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlarına yönelik çalışma yapıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi bilgiler eşliğinde 9 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Savcılığın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)