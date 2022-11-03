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İzmir'de FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı

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#İZMİR#FETÖ#TERÖR
İzmirde FETÖ’nün Karşıyaka imamı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 17:23

İZMİR’de FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten M.A. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü İzmir yapılanmasında, Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüten 'Muaz' kod adlı M.A’.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.A.'nın geçmiş yıllarda Kahramanmaraş bölge talebe mesullüğü, Bitlis esnaf mesullüğü yaptığı belirtildi. M.A’nın, polisteki ifadesinde Karşıyaka'da esnaflardan 'himmet' adı altında büyük paraların toplandığını söylediği bildirildi. M.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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#İZMİR#FETÖ#TERÖR

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