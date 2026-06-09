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İzmir'de FETÖ soruşturması! 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#FETÖ#Terör Örgütü
İzmirde FETÖ soruşturması 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 09:56

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

"SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Açıklamada şunlar ifade edildi:

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"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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#İzmir#FETÖ#Terör Örgütü

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