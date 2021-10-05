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İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

#İzmir#FETÖ#Operasyon

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında büyük enerji şirketlerinin işe alım komisyonlarında ve insan kaynakları uzmanı pozisyonunda çalışanların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte kentteki büyük enerji şirketlerinde çalışan ve bir kısmı halen çalışmakta olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçti.

Aralarında daha önce insan kaynakları uzmanı olarak çalışan S.S., işe alım mülakat komisyonlarında görevli A.R.S. ve örgütün Karşıyaka ilçe imamının kardeşinin de bulunduğu toplam 22 kişi, bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden 13'ünün halen enerji şirketindeki görevlerine devam ettikleri öğrenildi.

 

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#İzmir#FETÖ#Operasyon