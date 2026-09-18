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İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

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#İzmir#Operasyon#FETÖ Operasyonu
İzmirde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 10:47

İzmir'de gerçekleşen operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı, 5 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgüt üyesi oldukları, örgüte aidiyetin devamı için fon sağladıkları ve topladıkları gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün İzmir güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağladıkları ve topladıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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Operasyonda 192 bin lira, 2 bin 582 dolar, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altın ve 1 yarım altına el konuldu.

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#İzmir#Operasyon#FETÖ Operasyonu

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