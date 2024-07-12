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İzmir'de feci olay! Sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber

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#İzmir#Konak#Sağanak Yağış
İzmirde feci olay Sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 22:39

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

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İzmir'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) sokaktaki suya bastığı anda akıma kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine elektrik şirketi yetkilileri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İzmirde feci olay Sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber

Ağır yaralanan 2 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. 

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Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, elektrik firması yetkilileri de incelemelerde bulundu.

İzmirde feci olay Sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber

İzmirde feci olay Sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber

 

 

 

 

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#İzmir#Konak#Sağanak Yağış

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