×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de feci olay! Bindiği asansörün kabini düştü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Buca#Asansör
İzmirde feci olay Bindiği asansörün kabini düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 17:35

İzmir'in Buca ilçesinde market çalışanı Ahmet D. iş yerinde asansöre bindiği anda kabinin düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Ahmet D.'nin kaldırıldığı hastanenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde Buca ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Market çalışanı Ahmet D., iş yerinde binmek istediği asansörün düğmesine bastı ve gelmesini bekledi. Bu esnada asansörün gelmediğini fark eden Ahmet D., durumu yanındaki bir kişiye söyledi.

Durumu öğrenen şahıs yaklaştığı asansörün düğmesine bastı ve bir süre sonra gelen asansörün kapısını açtı. Bu esnada asansörü inceleyerek içeri giren Ahmet D., adımını attığı an kabin hızla aşağıya düştü. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına yansırken, paniğe kapılan olayın şahidi şahıs durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet D., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haberin Devamı

İzmirde feci olay Bindiği asansörün kabini düştü

Ambulans ile Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, vücudunda kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Buca#Asansör

BAKMADAN GEÇME!