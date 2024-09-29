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İzmir'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine düştü

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#İzmir#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:02

İzmir'in Bornova ilçesinde M.Y.'nin(61) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

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Kaza dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 997 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. (61) idaresindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta bulunan M.Y. ve Ü.K.'nin yaralandıkları belirlendi. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmirde feci kaza Yoldan çıkan otomobil apartman bahçesine düştü

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Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#Kaza#Trafik

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