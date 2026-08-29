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İzmir'de feci kaza: Tankerin çarptığı otomobildeki çift öldü

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#İzmir Kaza#Yem Tankeri#Fransa Plakalı Otomobil
İzmirde feci kaza: Tankerin çarptığı otomobildeki çift öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 05:32

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde yem tankerinin çarptığı Fransa plakalı otomobilin sürücüsü R.A ile eşi N.A. hayatını kaybetti. Tanker şoförü A.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaza, İzmir-Ödemiş kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (53) yönetimindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, R.A. idaresindeki Fransa plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tankerin önünde bir süre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan N.A. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü R.A. ise ağır yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tanker şoförü A.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#İzmir Kaza#Yem Tankeri#Fransa Plakalı Otomobil

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