İzmir'de feci kaza: Sürücü yanan araçta hayatını kaybetti

#İzmir Kaza#Trafik Kazası#Otomobil Yangını
İzmirde feci kaza: Sürücü yanan araçta hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 10:31

İzmir’in Menderes ilçesinde beton bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyza Nur Pürmüs (25) idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

KEMER TAKILI OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE ZORLAŞTI

Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı.

İzmirde feci kaza: Sürücü yanan araçta hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kapıların açılamaması sebebiyle alevlerin ortasında kalan Beyza Nur Pürmüs araçtan çıkarılamadı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yangın sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

#İzmir Kaza#Trafik Kazası#Otomobil Yangını

