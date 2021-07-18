İzmir'de feci kaza! Otomobil takla attı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Çınarlı yönüne giden 35 DE 0755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali İhsan Yardır'ın öldüğü belirlendi. Ali İhsan Yardır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Halkapınar Kavşağı, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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