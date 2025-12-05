×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menderes#Trafik Kazası
İzmirde feci kaza Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 17:39

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İzmir'in Menderes ilçesinde Y.K'nin (50) kullandığı 23 BV 244 plakalı kamyonet, Menderes-Seferihisar kara yolu Gümüldür Mahallesi yakınlarında, E.D. (53) idaresindeki 09 UB 397 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, otomobildeki Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan E.D. Menderes Devlet Hastanesine, Y.K. ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menderes#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!