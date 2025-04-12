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İzmir'de feci kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 kuzenden acı haber

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#İzmir#Kiraz#Trafik Kaza
İzmirde feci kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 kuzenden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 12:20

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Umut Erkan (21) ile yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan (21), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Erkan'ın kontrolünü yitirdiği 45 KB 6296 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmirde feci kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 kuzenden acı haber

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Umut Erkan ve yanındaki kuzeni Efe Kamil Erkan'ın hayatını kaybettiği belirledi. İncelemenin ardından kuzenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İzmirde feci kaza: Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 kuzenden acı haber

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#İzmir#Kiraz#Trafik Kaza

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