İzmir'de feci kaza! Otomobil alev aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes- Gümüldür kara yolunda meydana geldi. 07 ZD 994 plakalı otomobil ile Ç.K.'nin kullandığı 35 SD 433 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil alev aldı. Yanan otomobilde çıkamayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan M.Y. ile minibüste olan Ç.K. ve G.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.