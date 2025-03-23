İzmir'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi mevkisinde meydana geldi. Kurye Ahmet Rafi Cengiz'in kullandığı 35 BFT 621 plakalı motosiklet, Ö.F.Ç. (19) yönetimindeki 35 AFE 615 plakalı otomobille çarpıştı. Cengiz yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ö.F.Ç. gözaltına alındı.
Araç içi kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.