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İzmir'de feci kaza! Köprü korkuluklarına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

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#Trafik Kazası#İzmir#Küçük Menderes Nehri
İzmirde feci kaza Köprü korkuluklarına çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 11:00

İzmir'in Tire ilçesinde Küçük Menderes Nehri üzerindeki köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Tire-Bayındır kara yolu Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nde meydana geldi. Tire'den Bayındır yönüne giden Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18), Okan Acar (29), Salih Kaan Özaslan (20) ve Asil Can Duran'n (35) içinde bulunduğu 35 YAD 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki gençlerden bazıları, yola savruldu. Kazada Tire'de oto-yıkama servisi işleten Salih Kaan Özarslan ile reklam firması işleten Asil Can Duran hayatını kaybetti, diğer 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar sonrası Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobili kimin kullandığı henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#İzmir#Küçük Menderes Nehri

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