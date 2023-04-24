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İzmir'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti, 1 yaralı

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#Kaza#İzmir#Trafik Kazası
İzmirde feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 08:52

İzmir’in Tire ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs elektrik direğine çarptı. Yan yatan minibüs alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan karı koca çıkan yangında hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 05.45 sıralarında Tire - Selçuk Karayolu Küçükkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yazıcı idaresindeki 45 KA 893 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmirde feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti, 1 yaralı

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde minibüsün ön tarafında bulunan Hüseyin Yazıcı ve Zehra Yazıcı’nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D. ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#İzmir#Trafik Kazası

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