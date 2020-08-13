MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir’de feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı
GeriGündem İzmir’de feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İZMİR (İHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

İzmir’de feci kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kazada 1’i ağır,3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (26), idaresindeki 35 AL 0310 plakalı Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Adrese gelen ekiplerce kaza sonrası araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. (26) ve durumu ağır olan Tolga U., ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, olay yerine gelen çekici tarafından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle