İzmir'de feci kaza: 12 gün önce aldığı otomobilde can verdi

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Kaza, 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Bilgin (34) idaresindeki 33 AKS 274 plakalı otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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