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İzmir'de feci kaza: 12 gün önce aldığı otomobilde can verdi

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#Trafik Kazası#İzmir#Erkan Bilgin
İzmirde feci kaza: 12 gün önce aldığı otomobilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:24

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halinde olan Erkan Bilgin'in kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Erkan Bilgin, 12 gün önce satın aldığı otomobilinde yaşamını yitirdi.

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Kaza, 05.00 sıralarında Ankara Caddesi Bayraklı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Bilgin (34) idaresindeki 33 AKS 274 plakalı otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

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İzmirde feci kaza: 12 gün önce aldığı otomobilde can verdi



Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Erkan Bilgin'in otomobil alım ve satımı yaptığı öğrenildi. Talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği 33 AKS 274 plakalı otomobili ise 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Bilgin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan otomobil pazarına gittiği, aracına da satış için otomobilinin bilgileri yazan levha astığı öğrenildi. 

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#Trafik Kazası#İzmir#Erkan Bilgin