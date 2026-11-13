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İzmir'de fabrikadaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi

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#Fabrikada Ölüm#Aliağa Haber#İzmir Patlama
İzmirde fabrikadaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 19a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 18:33

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından aranan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

OLAY HAKKINDA

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

 

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#Fabrikada Ölüm#Aliağa Haber#İzmir Patlama

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