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Sibel DALLI- Ahmet ONUK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de deprem bölgesinde evleri zarar gören vatandaşlar taşınıyor! 'Bütün her şeyimiz bu apartman'

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Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar, binaları boşaltmaya başladı. Adalet Apartmanı’nda oturan ve eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş (32) ise, "Şu an taşınıyoruz çok kötü haldeyiz, kimisine yarım saat kimisine bir saat izin verildi. Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz, bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

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  • İzmir’de deprem bölgesinden hareketlilik… Herkes seferber oldu
  • İzmir’de deprem bölgesinden hareketlilik… Herkes seferber oldu
  • İzmir’de deprem bölgesinden hareketlilik… Herkes seferber oldu
  • İzmir’de deprem bölgesinden hareketlilik… Herkes seferber oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler ise taşınmaya başladı. Bazı binalarda acil tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı’nda oturan Gülver Kırova, "Çok şükür acil İhtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Önemli olan diğer eşyalarımız. Birinci kattaydık duvarlarımız hep çatladı fayanslarımız patladı, sıvalar döküldü. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

'BÜTÜN HERŞEYİMİZ BU APARTMAN'

Adalet Apartmanı’nda oturan ve eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş (32) ise, "Şu an taşınıyoruz çok kötü haldeyiz, kimisine yarım saat kimisine bir saat izin verildi. Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz, bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.

Altay İnanç (60), "Depremden orta hasarlı rapor verildi. Deprem nedeniyle binayı boşaltıyoruz. Buradan eşyaları depoya götürüyoruz. Acil boşaltın eşyalarınızı alın dendi. Bütün eşyaları alacağız. Diğer apartmanların çoğu da bugün boşaltıyor. Elektrikle doğalgazı kestiler. Bugün bütün bina boşalacak" dedi.

Son dakika haberler: İzmirde deprem bölgesinde evleri zarar gören vatandaşlar taşınıyor Bütün her şeyimiz bu apartman

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