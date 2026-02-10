×
İzmir'de evinin önünde katledildi! Polis gibi giyinen katil zanlısı yakalandı... İfadesi ortaya çıktı

İzmirde evinin önünde katledildi Polis gibi giyinen katil zanlısı yakalandı... İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 12:05

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 52 yaşında Pehlül Taş, üzerinde polis yeleği ve şapka bulunan M.T. (49) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli M.T., ilk ifadesinde, cinayeti eski nişanlısının kendisini Taş ile aldattığını düşündüğü için işlediğini söyledi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gazi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Pehlül Taş, evinin önünde üzerinde polis yeleği ve şapkası bulunan M.T. ile tartıştı. M.T., Taş'ı tabancayla vurup 35 BML 167 plakalı araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Pehlül Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan çalışmalarda, şüpheli M.T. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski nişanlısının kendisini Pehlül Taş ile aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

KIYAFETLER ÇÖPTE BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin olay sırasında kullandığı polis yeleği, şapkası ve kıyafetleri çöp konteynerinde, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ise ormanda bulundu. Gözaltına alınan M.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#İzmir#Gaziemir#Cinayet

