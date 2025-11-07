×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştirmiş!

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Kenevir#Operasyon
İzmirde evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştirmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 12:55

İzmir'de evine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Y.K., operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

İzmirde evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştirmiş

Önceki gün söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 30 gram skunk, 1 tabanca, 34 adet kenevir bitkisi, 4 LED lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinası, 1 vakumlama makinası, çok sayıda kilitli poşet ile çok sayıda bitki ilacı ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İzmirde evinde oluşturduğu serada kenevir yetiştirmiş

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Kenevir#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!