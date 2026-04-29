İzmir’de evde çıkan yangında baba öldü, oğlu entübe edildi

#İzmir#Bornova#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 03:05

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında baba Hasan Girgin (71) hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin (47) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağığr olan Uğur Girgin’in entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

