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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - 
Haber Giriş: 08.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

İzmir'de etkili sis! Göz gözü görmedi

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İzmir'de etkili sis! Göz gözü görmedi
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İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sis, sabahın erken saatlerinde devam etti. Kent genelinde yoğunluğu artan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İzmir'de kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah saatlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçların farlarını yakarak seyahat etti.

Öte yandan sis nedeniyle hava ve deniz yolu ulaşımında herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

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