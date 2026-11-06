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İzmir'de estetik ameliyat geçiren doktor hayatını kaybetti

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#İzmir#Estetik Ameliyat#Ölün
İzmirde estetik ameliyat geçiren doktor hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:23

İzmir'in Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, bir gün sonra hayatını kaybetti.

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Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, önceki gün Konak ilçesindeki bir özel hastanede yüz gerdirme estetiği yaptırdı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında iddiaya göre 11 saat süren ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen Uzm. Dr. Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzm. Dr. Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz yaşamını yitirdi" dedi.

Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın, bugün öğlende Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#Estetik Ameliyat#Ölün

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