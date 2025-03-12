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İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı öldürmüştü! Cani Olgun Gacar her şeyi itiraf etti

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#İZMİR#Fatma Kara#Cinayet
İzmirde eski sevgilisi Fatma Karayı öldürmüştü Cani Olgun Gacar her şeyi itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 17:19

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar'ın ifadesinde, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim” dediği belirtildi. Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar arasında bir süre sonra sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olgun Gacar, Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Olgun Gacar'ı gözaltına aldı. Olgun Gacar'ın Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Olgun Gacar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Kara ise memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürülerek toprağa verildi.

İzmirde eski sevgilisi Fatma Karayı öldürmüştü Cani Olgun Gacar her şeyi itiraf etti

'ALKOLLÜYDÜM'

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Bu arada Olgun Gacar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Alkollü olduklarını söyleyen Gacar'ın, "Alkol aldıktan sonra tartışmaya ve birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım. Fatma bir süre sonra yerde hareketsiz kalınca şüphelendim" dediği öğrenildi.

İzmirde eski sevgilisi Fatma Karayı öldürmüştü Cani Olgun Gacar her şeyi itiraf etti

Fatma Kara'nın, 2016 yılında annesini kanser sebebiyle kaybettiği öğrenildi. Daha önce çağrı merkezinde çalışan Kara'nın, bir süredir çocuk bakıcılığı yaptığı ve olayın da bu eve yakın bir noktada yaşandığı belirtildi.
İzmirde eski sevgilisi Fatma Karayı öldürmüştü Cani Olgun Gacar her şeyi itiraf etti

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#İZMİR#Fatma Kara#Cinayet

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