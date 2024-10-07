İzmir'de eski eşinin tabancayla vurduğu Özge Polat, ağır yaralandı

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Olay, saat 06.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Y. çıktı. Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.