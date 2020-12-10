İzmir'de eski eşinin kaçırdığı Dilan, korku dolu anları anlattı

Olay, 5 Aralık Cumartesi günü İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Savaş D., bir süre önce boşandığı Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile çıkarken gördü. İddiaya göre, ikilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı ve kiralık olduğu belirlenen otomobil, GPS'ten takip edilip, Menemen'de bulundu. Otomobilde eski kocanın yakını Sinan D. olduğu ortaya çıktı. Sinan D.'yi sorguya alan ekipler, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Görüntülerden Savaş D., kardeşi Yakup D. ve Dilan İ.'nin, başka araçla Foça'daki dağ evine gittiği tespit edildi.



Adrese yapılan operasyonla Dilan İ. kurtarılırken, Savaş D. ve Yakup D. gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Dilan İ. ise güvenli bir evde korumaya alındı.



'SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRİLDİM'



Dilan İ., yaşadığı korku anları DHA muhabirine anlattı. Dilan İ., "Boşandığım eşimden sürekli tehditler alıyordum. Bu nedenle kendisi hakkında evden uzaklaştırma kararı da çıkartılmıştı. Olay günü hiçbir şeyden habersiz bir şekilde erkek arkadaşım Cuma B. ile otomobile bindik. Kapıları kapattıktan sonra silah sesi duyduk. Ancak ne olduğunu anlamadık. Sonra eski eşim elinde pompalı tüfekle gelip, arabanın kapısını açıp, erkek arkadaşımı yaka paça dışarı attı, Ardından da karnına pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada da hem eski eşim hem de yanındakiler, erkek arkadaşımı darbediyordu. Arabaya binmezsem beni de vuracaklarını söyleyip, zorla araca bindirdiler. Ardından dağlık bir yere gittik. Orada kaldığımız sürece darbedildim. Bu yüzden hem kaşımın üstü açıldı hem de vücudumda morluklar meydana geldi" dedi.



'ÇOCUKLARIM ANNESİZ KALMASIN'



Boşandığı eşi Savaş D. onun kardeşi Yakup D.'nin 'ibreti alem için kendisini öldüreceklerini' söyleyerek tehdit ettiklerini belirten Dilan İ., "İki çocuğumun psikolojisi de alt üst oldu. Beni kaçırırken pompalı tüfekte mermi kalmamıştı. Yanındakiler kiralık aracı bıraktıktan sonra mermi alıp geleceklerini söylediler. Ağzımı, burnumu, kulağımı kestikten sonra ibreti alem olsun diye öldüreceklerini söylediler. Bu şekilde namusunu temizleyeceğini söyledi. Ben zaten ondan ayrıyım. Neyin namusu? Ona hiçbir şey yapmadım. Kendi çabalarımla bir ev kurdum ve çocuklarımla hayata başladım. Ben bunları hak etmedim. Sesimi duyurmak, ölmek istemiyorum. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemiyorum. Adalete güveniyorum. Ben korumaya alındım ancak akrabalarım halen tehdit ediliyor" diye konuştu.