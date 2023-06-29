İzmir'de eski eşi Fidan Bahçecioğlu ve ağabeyini öldürdü

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Olay, saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayan Y.K. ve Fidan Bahçecioğlu bir süre önce ayrıldı. Y.K., bugün kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki çocukları B.K.'yi Fidan Bahçecioğlu'na getirdi. Burada Y.K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanındaki tabancasıyla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti.

Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Y.K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.’yi Bornova ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Y.K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)