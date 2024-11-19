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İzmir'de eşini tehdit için çocuğunun boğazına bıçak dayamıştı! Babadan yüzsüz sözler

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#İzmir#Polis#Aile
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:37

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi, adliyeye sevk edildi. Şiyar A'nın ifadesinde eşinin kendisine iftira attığını savunarak "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski." dediği belirtildi.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir’de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi B.A.’ya bırakıp, Burdur’a gitti. B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı.

Gözaltına alınan Şiyar A'nın (32) polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şiyar A'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, eşinin kendisine iftira attığını savunarak "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski." dediği öğrenildi.

Zanlı Şiyar A, adliyeye sevk edildi.

OLAY

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Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuştu.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmış, Şiyar A. gözaltına alınmıştı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A'nın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

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#İzmir#Polis#Aile

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