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İzmir'de eşini öldüren kadın itiraf etti!

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#İzmir#Cinayet#İtiraf
İzmirde eşini öldüren kadın itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 14:20

İzmir'in Konak ilçesinde tabancayla vurulan Ömer Kakız'ın ölümüne ilişkin eşi Feride Kakız'ın ardından kızı E.N.K. ve onun nişanlısı A.K. de gözaltına alındı. Feride Kakız her şeyi itiraf etti...

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak'taki evde meydana geldi. Evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Kakız'ın cansız bedenini buldu.

İlk incelemede, Kakız'ın başının arkasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Kakız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İzmirde eşini öldüren kadın itiraf etti

EŞİNİ ÖLDÜREN KADIN İTİRAF ETTİ: GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı, dün gözaltına aldı. Feride Kakız'ın ardından kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K. de ona yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

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Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve uzun süredir psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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#İzmir#Cinayet#İtiraf

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