İzmir'de eşine çarpan motosikletli kuryeye saldırdı

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Edinilen bilgiye olay, Buca ilçesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Hızla seyir haldeki motosikletli kurye, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan aileyi fark etmedi. Bu sırada kurye, kadına çarptı. Kaza anlarında babanın son anda yaptığı hamle ise çocuğun hayatını kurtardı.

Çocuğunu son anda kurtaran ve karısına motosiklet çarpan adam, öfkeyle yere düşen motosiklet sürücüne saldırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güçlükle sakinleştirildi.

Tüm bu anlar, yine yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.