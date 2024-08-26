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İzmir'de eşine çarpan motosikletli kuryeye saldırdı

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#İzmir#Buca#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 14:40

İzmir’in Buca ilçesinde motosikletli kurye, seyir halindeyken ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. O sırada çocuğunu son anda kurtaran ve karısını yerde gören adam, öfkeyle kuryeye saldırarak tepki gösterdi.

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Edinilen bilgiye olay, Buca ilçesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Hızla seyir haldeki motosikletli kurye, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan aileyi fark etmedi. Bu sırada kurye, kadına çarptı. Kaza anlarında babanın son anda yaptığı hamle ise çocuğun hayatını kurtardı.

Çocuğunu son anda kurtaran ve karısına motosiklet çarpan adam, öfkeyle yere düşen motosiklet sürücüne saldırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güçlükle sakinleştirildi.

İzmirde eşine çarpan motosikletli kuryeye saldırdı

Tüm bu anlar, yine yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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#İzmir#Buca#Kavga

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