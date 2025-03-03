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Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu... Başsavcılık açıkladı: Baba gözaltına alındı

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#İzmir#Sosyal Medya#Gözaltı
Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu... Başsavcılık açıkladı: Baba gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 16:04

İzmir'de kızı B.A.’nın (17) sosyal medya hesabından video paylaşıp kendisi, kardeşleri ve annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eşi ve çocukları ise korumaya alındı.

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B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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#İzmir#Sosyal Medya#Gözaltı

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