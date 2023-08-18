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İzmir'de emekli polis memurunu sırtından bıçaklanarak gasbedildi

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#İzmir#Bıçaklı Saldırı#Gasp
İzmirde emekli polis memurunu sırtından bıçaklanarak gasbedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 09:06

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, caddede yürüyen emekli polis memuru M.R.A.’nın (69) arakasından gelerek sırtından bıçakladı. Şüpheli M.R.A.’nın parasını gasbedip kaçarken, yaralanan M.R.A. hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru M.R.A. (69) caddede yürürken arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Şüpheli, M.R.A.’nın parasını gasbedip kaçtı.

M.R.A.'yı yerde yatarken görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla M.R.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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#İzmir#Bıçaklı Saldırı#Gasp

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