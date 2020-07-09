İzmir'de elektrik kesintisi - İzmir'de (Buca, Bornova, Dikili) elektrikler ne zaman gelecek?

Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce GDZ Elektrik A.Ş'nin sosyal medya hesapları, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. Peki, bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor? İşte 9 Temmuz İzmir elektrik kesintisi programı...

ALİAĞA

09.07.2020 13:00 17:00 TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SİTELER MAHALLESİ, İSTASYON CADDESİ, DEMİRYOLLARI LOJMANI VE CİVARLARI

BAYINDIR

09.07.2020 09:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması FATIH MAHALLESINDEKI TM-1 5/11 TRAFOSU TAMAMINDA

09.07.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OSMANLAR MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BAYRAKLI

09.07.2020 09:00 11:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması ALPASLAN MAHALLESİ, 1620/18 SOKAK BİR BÖLÜMÜ, ÇİÇEK MAHALLESİ 1615/1-2 SOKAKLAR İLE BAYRAKLI-ÇİÇEK-FUAT EDİP BAKSI MAHALLELERİNİN 1629, 1637/7, ADİL AKÇAMLI, 1611, 1637/5, 1638, CÜNEYT SİVARİOĞULLARI, 1610, 1641, 1632, 1642, 1638/2, 1630, 1641, 1631 SOKAKLARI VE CİVARI

09.07.2020 09:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması ÇİÇEK MAHALLESİ, 1637/14, 1637/11 SOKAKLARI VE CİVARI

BERGAMA

09.07.2020 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YALNIZEV, TEĞELTİ, ÇAKIRLAR, YERLİLER, ÇAVUŞALİ, KAPIKAYA, İNCECİKLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

09.07.2020 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÖLCEK MAHALLESİ VE CİVARLARI

BEYDAĞ

09.07.2020 10:00 16:00 Ag Şebeke Bakım Çalışması CUMHURIYET MAHALLESI ALAÇAYIR YOLU MEVKI M-31

BORNOVA

09.07.2020 09:00 11:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması DOĞANLAR MAHALLESİ, 1664/1, 1661/1, 1523 SOKAK VE CİVARI

09.07.2020 09:30 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ MAHALLESİ, FEVZİ ÇAKMAK, 4558, 4558/1, 4555, 4555/1, 4555/2, 4534, 4541/1, 4536, 4557/2, 4557/1 SOKAK VE CİVARI

09.07.2020 11:30 15:30 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması DOĞANLAR MAHALLESİ, 1664, 1661, 7404/5 SOKAK VE CİVARI

BUCA

09.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ, 204/12, 204/7, 63/4, 63/6 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ, 206, 207, 63/2 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇİĞLİ

09.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ESENTEPE MAHALLESİ, 8838/3 SOKAK (NO:9-10-11-12-13-15), AHMET YESEVİ BULVARI NO:9 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATAŞEHİR MAHALLESİ, ANADOLU CADDESİ, 8001/3, 1671 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATAŞEHİR MAHALLESİ, 8014, 8014/1, 8014/2, 8012, 8012/1, 8017, 8018 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATAŞEHİR MAHALLESİ, ESKİ HAVAALANI CADDESİ, 8220, 8047/1, 8047/2 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 12:30 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DONANMACI MAHALLESİ, CEMAL GÜRSEL CADDESİ, KEMALPAŞA CADDESİ, ULVİ BAŞMAN, 1724 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ

09.07.2020 09:00 16:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ, 97, 97/1, 62, 70, 70/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

FOÇA

09.07.2020 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİ, 401, 401/1, 402, 455, 456, 460 SOKAKLARI VE CİVARLARI

KARABAĞLAR

09.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BASIN SİTESİ MAHALLESİ, 108/2, 108/25 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 4176, 5652, 5653, 5654, 5662, 5755, 5757, 5757/10-11-12-31-38, 5767/38, 5777, 5782, 5785, 5785/38, 5785/1-2 SOKAKLAR VE CİVARI

KARŞIYAKA

09.07.2020 09:00 12:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması İMBATLI MAHALLESİ, 7402, 7502/1, 7410/2, 7500, 6086, 7501, 7500/2, 7500/4 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 11:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması İMBATLI MAHALLESİ, 7402, 7502/1, 7410/2, 7500, 6086, 7501, 7500/2, 7500/4 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 11:00 17:00 Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması İMBATLI MAHALLESİ, 7502/1, 7502, 7503 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA

09.07.2020 12:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA OMRAT ÖZEL TR, DURMUŞ ALI GÜMÜŞ ÖZEL TR, İLHAN ÇIFTÇI ÖZEL TR, NAZAN ÖZDOĞAN ÖZEL TR, KILIÇLAR HURDACILIK ÖZEL TR, KANAAT DEMIR SANAYI ÖZEL TR, MEHMET OKAY ÖZEL TRAFOLARI VE CIVARLARI

KİRAZ

09.07.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BAHÇEARASI MAHALLESI TAMAMI TR1, TR2

09.07.2020 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA CEVIZLI MAHALLESI BALYAKASI SOKAK TR-3

09.07.2020 10:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VELILER, EMENLER, PINARBAŞI, UZUNKÖY VE OVACIK MAHALLELERININ TAMAMI

KONAK

09.07.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇINARLI MAHALLESİ, 1561, 1566, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573 SOKAKLAR VE CİVARI

09.07.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLTEPE MAHALLESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, 334/2 SOKAKLAR VE CİVARI

MENDERES

09.07.2020 09:00 11:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OĞLANANASI MAH.

09.07.2020 11:00 12:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OĞLANANASI MAH.

09.07.2020 14:00 16:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OĞLANANASI MAH.

09.07.2020 16:00 18:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEVELI MAH.