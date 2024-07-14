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İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'e acı veda! 'Bu olay, kendini göstere göstere gelmiş'

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#İzmir#Elektrik Akımı#Özge Ceren Deniz
İzmirde elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Denize acı veda Bu olay, kendini göstere göstere gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 14:47

İzmir'de suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi. Deniz'in akrabası İsmail Okan Güney, "Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. İyi niyetli bir insan yardım etmek için çocuğumuza el uzatmış ancak o da hayatını kaybetti. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikayetçiyiz" dedi.

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İzmir'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 12 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Öktemay ile Deniz, kurtarılamadı.

Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ne gönderildi. Evinde helallik alınmasının ardından Deniz'in cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürüldü. Kızının tabutu başında dua eden kimya öğretmeni Ahmet Deniz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

İzmirde elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Denize acı veda Bu olay, kendini göstere göstere gelmiş

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"BU OLAY, KENDİNİ GÖSTERE GÖSTERE GELMİŞ"

Baba Ahmet Deniz'in dayısı İsmail Okan Güney, "Yağmur yağarken, çocuğumuz karşıya geçerken akıma kapılıyor. Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. İyi niyetli bir insan yardım etmek için çocuğumuza el uzatmış ancak o da hayatını kaybetti. Aile şu anda yasta. Makine mühendisiyim, ihmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kılınan namazın ardından Deniz'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmirde elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Denize acı veda Bu olay, kendini göstere göstere gelmiş

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