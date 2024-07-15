×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Özge Ceren Deniz
Son dakika haberi... İzmirde elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 19:56

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

Haberin Devamı

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 29'unu yakaladı.

Bu şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Özge Ceren Deniz

BAKMADAN GEÇME!