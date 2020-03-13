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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi

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İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi
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İZMİR'de, ekim ve şubat ayları arasında gerçekleştirilen 105 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 105 operasyonda ele geçirilen 13 bin 21 şişe kaçak içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu'nca alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste imha edildiği bildirildi.

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