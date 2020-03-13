İzmir'de, ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ekim 2019 ile 11 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 105 operasyonda ele geçirilen 13 bin 21 şişe kaçak içki, yaklaşık 14 ton sahte içki ile yaklaşık 4 ton etil alkol imha edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen tüm malzemelerin, İmha Komisyonu'nca alınan kararlar doğrultusunda, Bornova ilçesindeki bir tesiste imha edildiği bildirildi.