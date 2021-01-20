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DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

İzmir'de ele geçirildi... Tam 2 bin yıllık!

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İzmir'de ele geçirildi... Tam 2 bin yıllık!
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 2 bin yıllık ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibin ardından plaka sisteminden tespit edilen şüphelilerin aracı, dün, Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu. 

İzmirde ele geçirildi... Tam 2 bin yıllık

Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C., gözaltına alındı.

Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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