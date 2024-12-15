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İzmir'de eğlence mekanında tanıştı, 5 bin Euro'sunu gasbetti

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#İzmir#Polis#Gasp
İzmirde eğlence mekanında tanıştı, 5 bin Eurosunu gasbetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 10:37

İzmir'in Konak ilçesinde M.K. (27) eğlence mekanında tanışıp, dışarıda alkol almaya devam ettiği C.A.'yı (45) darbedip, 5 bin Euro parasını gasbetti. Şikayet sonrası gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

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Olay, önceki gün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti.

İkili burada alkol almaya devam etti. M.K., bir süre sohbet ettiği C.A.'yı darbedip, 5 bin Euro parasını gasbetti.

Olayın ardından polise giden C.A., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmirde eğlence mekanında tanıştı, 5 bin Eurosunu gasbetti

Düzenlenen operasyonla M.K. aynı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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#İzmir#Polis#Gasp

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