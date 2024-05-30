Ä°zmirâ€™de Efes-2024 tatbikatÄ±... Yerli silahlarla gÃ¶vde gÃ¶sterisi CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yerinde takip edecek

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TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) en bÃ¼yÃ¼k planlÄ± tatbikatÄ± olan Efes-2024 BirleÅŸik MÃ¼ÅŸterek Fiili AtÄ±ÅŸlÄ± TatbikatÄ±â€™nÄ±n gece safhasÄ±, dÃ¼n gece saatlerinde baÅŸarÄ±yla tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n ise sabah saatlerinde gÃ¼ndÃ¼z safhasÄ± icra edilmeye baÅŸlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n da katÄ±lacaÄŸÄ± Ä°zmirâ€™in Seferihisar ilÃ§esindeki DoÄŸanbey mevkiinde dÃ¼zenlenen SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z safhasÄ±na 9 bin 139â€™u milli 45 Ã¼lkeden bin 745 misafir olmak Ã¼zere toplam 10 bin 884 personel takip ediyor.

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EFES-2024'ÃœN Ä°LK SAFHASINDA HEDEFLER TAM Ä°SABET VURULDU

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) en bÃ¼yÃ¼k tatbikatÄ± olan Efes-2024 BirleÅŸik, MÃ¼ÅŸterek Fiili AtÄ±ÅŸlÄ± Arazi TatbikatÄ±'nÄ±n SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gece safhasÄ±nda senaryo gereÄŸi topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ile desteklenen amfibi harekatÄ± icra edilerek, hedefler kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±, savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin en bÃ¼yÃ¼k tatbikatÄ± olan Efes-2024 BirleÅŸik, MÃ¼ÅŸterek Fiili AtÄ±ÅŸlÄ± Arazi TatbikatÄ±'nÄ±n SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gece safhasÄ± sona erdi. Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi DoÄŸanbey mevkiinde dÃ¼zenlenen, 45 Ã¼lkeden bin 745 yabancÄ± ve 9 bin 139 milli olmak Ã¼zere toplamda 10 bin 884 personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tatbikatÄ±n gece faaliyetinde senaryo gereÄŸi topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ile desteklenen amfibi harekatÄ± icra edilerek, hedefler kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±, savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve taarruz helikopterleri ile vuruldu.

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DENÄ°ZDEN VE HAVADAN SIZMA HAREKATI YAPILDI

Tatbikatta ilk olarak, denizden ve havadan sÄ±zma harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilerek, planlanan hedefler etkisiz hale getirildi. Ã–n Kuvvet HarekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda, ATAK bot ile sÃ¼ratli bot ile bÃ¶lgeye intikal edilip, denize bÄ±rakÄ±lmadÄ± ve keÅŸif harekÃ¢tÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã–n Kuvvet HarekÃ¢tÄ± ve mÃ¼teakiben icra edilen Amfibi HarekÃ¢t ile Hava HÃ¼cum HarekatÄ±â€™nÄ±n (HHH) desteklenmesi kapsamÄ±nda tespit edilen hedefler, keÅŸif, gÃ¶zetleme ateÅŸ destek unsurlarÄ± ile taarruz helikopterleri tarafÄ±ndan eÅŸ zamanlÄ± ve koordineli olarak ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

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DÃœÅžMANA YARDIM GÃ–TÃœREN GEMÄ° ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Tatbikatta, dÃ¼ÅŸmana yardÄ±m gÃ¶tÃ¼ren gemi ele geÃ§irildi. Ã–n Kuvvet HarekÃ¢tÄ±nÄ± destekleyen atÄ±ÅŸlar kapsamÄ±nda, planlÄ± hedefler topÃ§u ve havan unsurlarÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–n Kuvvet HarekÃ¢tÄ±nÄ± destekleyen atÄ±ÅŸlar kapsamÄ±nda, hedefler hava gÃ¼cÃ¼ ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. SonrasÄ±nda, tespit edilen sualtÄ± mayÄ±nlarÄ±nÄ±n tahribi saÄŸlandÄ±. ArdÄ±ndan planlÄ± hedefler topÃ§u unsurlarÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

TAARRUZ HELÄ°KOPTERLERÄ° HEDEFLERÄ° TAM Ä°SABET VURDU

Senaryo kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen harekatta, amfibi birlikler limbo ve yÃ¼kleme bindirdi. Amfibi taktik aldatma harekÃ¢tÄ± yapÄ±ldÄ±. HazÄ±rlÄ±k ateÅŸleri kapsamÄ±nda planlÄ± hedefler hava gÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. SonrasÄ±nda amfibi keÅŸif harekÃ¢tÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°nme bÃ¶lgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla taarruz helikopterleri ile atÄ±ÅŸlar icra edildi.

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DÃœÅžMAN TANKLARI TANKSAVAR SÄ°LAHI Ä°LE ATEÅžE TUTULDU

Ä°lerleyen senaryoda Hava HÃ¼cum HarekÃ¢tÄ±nÄ±n Ä°crasÄ± yapÄ±ldÄ±. DÃ¼ÅŸmana ait unsurlara hava baÅŸÄ± tesis eden dost birliklere mÃ¼dahale edildi. KarÅŸÄ± kuvvet topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± ile baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nen birlikler tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸman tanklarÄ± tanksavar silahÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±. KarÅŸÄ± kuvvet, havan atÄ±ÅŸlarÄ± ile baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hava HÃ¼cum HarekÃ¢tÄ±nÄ±n Ä°crasÄ±nda 1â€™inci dalga kapak atma mevkiine intikal etti ve sahile darbe atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±ldÄ±. TopÃ§u ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±ldÄ±. 1'inci dalganÄ±n kapak atmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, amfibi hÃ¼cumu destekleyen topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Amfibi harekatÄ± destekleyen istihkamcÄ±lÄ±k faaliyetleri gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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HEDEFLER HAVA SAVUNMA SÄ°LAHLARI TARAFINDAN Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

Muharebe Arama Kurtarma (MAK) gÃ¶revinin icrasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ana karada amfibi yÃ¼kleme/bindirme yapan unsurlar, hava taarruzuna maruz kaldÄ± ve tespit edilen hava hedefleri hava savunma silahlarÄ± ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

TATBÄ°KATTA Ä°LK KEZ KULLANILAN SÄ°LAH VE ARAÃ‡LAR

TatbikatÄ±n kara harekatÄ±nda milli imkanlarla Ã¼retilen yeni nesil FÄ±rtÄ±na-2, Boran obÃ¼sÃ¼, Pars Omtas Kuleli tekerlekli araÃ§ ile araca monteli mayÄ±n, KARGU hedefe yÃ¶nlendirilebilen mÃ¼himmat sistemi, BAHA insansÄ±z hava aracÄ±, TOGAN otonom dÃ¶ner kanatlÄ± gÃ¶zcÃ¼ Ä°HA sistemi, fÃ¼zyon silah gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, MÄ°LKAR 2A2 radar elektronik taarruz sistemi, MÄ°LKAR 3A3 bant elektronik taarruz sistemi, MÄ°LKAR 5S elektronik taarruz sistemi, C70 ve E60 termal silah dÃ¼rbÃ¼nÃ¼ ile A960 1.5x-6x gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶rÃ¼ÅŸ dÃ¼rbÃ¼nÃ¼, silah tespit radarÄ±, SERHAT radar sistemi, Ä°HTAR Ä°hasavar ile ACAR radar sistemi, ÅŸiÅŸirilebilir sahte tank sistemi ilk defa kullanÄ±ldÄ±. Deniz harekatÄ±nda ise TCG ANADOLU Ã§ok maksatlÄ± amfibi gemi ve TCG PÄ°RÄ°REÄ°S denizaltÄ±, TCG DERYA ikmal muharebe destek gemisi ile TCG Ä°STANBUL FÄ±rkateyni, ZÄ±rhlÄ± Amfibi HÃ¼cum AracÄ± (ZAHA) ilk kez tatbikatta yer aldÄ±. Ã–zel Kuvvetlerce de helikopterden havadan tahliye platformu, mikro kamikaze dron, havan mÃ¼himmatÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶ner kanatlÄ± Ä°HA sistemi ile MX-908 patlayÄ±cÄ± madde tespit cihazÄ±, urgan ip kamera sistemi, CADEX keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi ve Night Force Atacr 5-25x silah Ã¼stÃ¼ optik dÃ¼rbÃ¼n tatbikatta ilk kullanÄ±lan araÃ§lar arasÄ±nda dikkat Ã§ekti.

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TatbikatÄ±n SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gece safhasÄ±nÄ±, Milli Savunma BakanÄ± YaÅŸar GÃ¼ler, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak, kuvvet komutanlarÄ± ve diÄŸer Ã¼lkelerden seÃ§kin gÃ¶zlemciler takip etti.

Efes-2024 SeÃ§kin GÃ¶zlemci GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z safhasÄ± ise 30 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.



