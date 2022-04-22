İzmir'de Ece Melisa'nın ölümünde ilk rapor açıklandı! Anneden yardım çığlığı

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.
ÖN RAPORA GÖRE ÖLÜM SEBEBİ BELİRSİZ
Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu olurken, Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi.
SU ÖRNEĞİNİN SONUCU BEKLENİYOR
Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın (4) sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayın üzerinden bir haftalık süreç geçtiği için yemeklerden numune alınamadığı bildirildi. Buna karşın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin, söz konusu işletmeden su örneği aldığı ve sonucunun beklendiği kaydedildi.
Gözü yaşlı anne Hasret Mercankaya, "Çocuğum Ege, yoğun bakımda. Kalbi durabilir diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. '5 gün bekleyeceksiniz' diyorlar. Bir şeylerin çok hızlı olması lazım. Sağlık Bakanım, lütfen yardım edin. Bu çocuğum kurtulsun. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam. Diğerinin acısı sürerken, dayanamam. Yaşasın istiyorum. Bu test sonuçlarının biraz daha hızlandırılmasının bir imkanı yok mu" dedi.